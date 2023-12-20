日央行維持負利率

Yen兌港元曾跌穿5.4算 日股升460點 日本央行周二宣布繼續實施負利率政策，委員會成員一致決定將基準利率維持在負0.1厘，同時將10年期國債孳息目標維持在零附近，而且無就明年會否取消寬鬆幣策提供任何指引。由於消息與市場估計的放棄負利率政策有落差，日圓昨日大幅貶值，兌每美元曾挫1.53%，低見144.96，折合每百日圓兌港元一度失守5.4算。

估明年核心通脹逾2% 要留意的是，日本央行維持「放鴿」語調，聲明指該行將繼續保持融資和金融市場的穩定，在必要時毫不猶豫採取進一步寬鬆措施，又預告會繼續購買日本交易所買賣基金（ETF）和房地產投資信託（J-REITs），上限分別為12萬億日圓（約6,490億港元）和1,800億日圓（約97億港元），以及維持商業票據的未償餘額兩萬億日圓（約1,081億港元）。

通脹方面，日央行指成本上漲對消費者價格的傳導效應仍然存在，並逐漸傳導至消費者價格之上，所以估計明年扣除新鮮食品的核心消費物價指數（CPI），按年升幅逾2%，不過進口價格上漲的影響有望消退。另該央行認為，當地的中長期通脹和薪金增長將呈現正面關係，經濟已經溫和復甦，並可能在一段時間內持續，以高於潛在增長率的速度上升。

日央行又指出，雖然海外經濟復甦的步伐減慢，惟企業利潤和商業信心有改善，企業固定投資、私人消費逐漸呈現增長，但房屋投資相對較弱，公共投資則保持平穩。

行長：下月加息機會低 行長植田和男在記者會上表示，目前很難制訂退出負利率的計劃，強調發表利率預測可能導致市場混亂，亦需要全面考慮加息產生的影響。

他承認，負利率政策的確對金融機構利潤產生一定負面影響，但銀行利潤至今仍然不錯，認為政策不會對經濟帶來負面問題，又指日央行不會因為聯儲局有機會減息而倉促決定貨幣政策。明年1月宣布加息的可能性亦很低，將取決於屆時公布的數據和訊息行事。

至於日本央行維持超寬鬆貨幣政策，日股昨日則顯著做好，日經平均指數收漲460點或1.41%，報33,219點。東證指數（TOPIX）收漲16點或0.73%，報2,333點。其中日本半導體相關股大漲，東京電子（Tokyo Electron）收升3.67%。而宣布將以溢價40%收購美國鋼鐵的日本製鐵，股價跌2.81%。

日央行指不會因為聯儲局有機會減息而倉促決定貨幣政策。 日圓兌港元年內貶值 日經平均指數年內反覆上揚