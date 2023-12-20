比亞迪純電動車份額17% 追平Tesla

不僅如此，5大電動車型號當中，3款是比亞迪的出品，包括排第2的「元Plus」、第4的「海豚」和第5的「海鷗」。

LME擬推上期所價格結算合約 中國電動車銷量的增長無疑是中資品牌在全球份額擴張的基礎，這從在內地打車，接單司機幾乎都駕駛電動車可以感受得到。然而，Counterpoint提到，內地上季純電動車銷售僅增11%，增速低於全球平均，主要是受累內地經濟增長前景轉差，價格競爭加劇。

難怪內地品牌爭相搶攻海外，如吉汽旗下的領克宣布首間越南門店已在河內開張，預計胡志明市門店下月也會開業。

摩根大通則指，上月內地汽車產量創下自2022年1月後的新高，新能源汽車產量和批發量首次突破100萬輛創下新高，應該是受惠7月以來中央的支持政策，以及車廠紛紛製造商推出新車型；展望明年，政府刺激消費的措施或會繼續推動新能源車增長。

澳洲資源部長Madeleine King則稱，澳洲要在下一代高端製造業所需的資源與中國競爭。工黨政府去年上台以來增加了對鋰、鈷和鎳的投資。