美媒明年10精選股 阿里有份

美媒公布2024年最看好的10大股票名單，其中近年股價表現低迷的阿里巴巴（美股︰BABA）居然榜上有名，榜單上還有多家國際企業，如股神巴菲特旗下的巴郡、百事公司、石油巨頭雪佛龍等。

該媒體指出，阿里於美國的股價低殘，預測市盈率（PE）只有大約8倍，其市值更是連美國電商「一哥」亞馬遜（Amazon）的15%也不到。此前阿里股價更一度跌至70.08美元，接近其於2014年在美股上市時的68美元，但這麼多年來阿里的收入增長多過10倍，盈利增加了5倍。

每股合理值至少130美元 另外，阿里坐擁充沛現金，加上核心的中國電商部門、雲端運算和物流事業，以及在金融服務公司螞蟻集團的持股。據估算，阿里每股的合理價值起碼有大約130美元，幾乎是目前股價美元的兩倍。以目前價位來看，只要表現不惡化，股價易漲難跌。

當然，作為美國公司，未必熟知中港股市的運作。要知道在中國市場，股票的價格絕對可以長期低於其合理價值水平，亦可以長期保持不合理地高的估值，「價值回歸」這一概念在中國未必能應用得着。

舉例而言，香港地產股的股價長期對比每股資產淨值有大幅折讓，甚至連私有化時的出價都極低估值；而一些增長低迷的公用股，也可以靠派紅股等推高估值，市盈率甚至可以達到數十倍，與科網股相近，直到停派紅股估值才回歸正常。