世銀料全球通脹降溫 內地來年掉頭升

隨着今年即將步入尾聲，世界銀行預期，迫使全球央行以數十年來最快速度加息的高通脹率，似乎有望在未來數個月持續降溫，但高通脹恐慌是否結束，仍需審慎觀察。自言為全球物價發揮重要「穩定器」作用的中國內地，官方料明年居民消費價格指數（CPI）將溫和回升。

世銀經濟學家撰文指，通脹前景趨樂觀非沒有理由，所有通脹的基本驅動因素都表明，全球通脹在未來數月應下降，包括全球需求正放緩，供應中斷消退等。以油價為例，疫後的事態發展已清楚表明，油價在推動全球通脹發揮着至關重要的作用，世銀預計2024年油價將續回落，因全球經濟增長乏力將減輕需求壓力。

不過，世銀也提到，至少有兩大關鍵原因要保持謹慎，分別是地緣政治緊張局勢可能再度引發通脹衝擊，以及核心通脹率居高不下帶來的持續壓力。由於需求強勁，服務業價格壓力持續，限制核心通脹率降幅。目前各國央行仍然擔心，能否在不引發經濟活動急劇下滑的情況下將通脹降至目標範圍內，據專家預測，有設定今年通脹目標的國家之中，約三分之二的通脹率仍高於目標，即使到明年，或將有逾五分之二的國家通脹率仍高於設定目標。

反觀內地，今年首11個月食品價與去年基本持平，國家發改委昨解釋，主要是受輸入性、周期性、季節性等因素疊加影響，豬肉、蔬菜等價格去年基數較高、今年自高位回落，隨着相關因素改變，同時基數效應逐步減弱，商品服務需求持續恢復，預計明年CPI將溫和回升。

人幣近一周最弱 人民幣匯價升勢亦見收斂，官方開出的中間價昨結束4連升，報7.0982兌每美元，跌49點子。在岸價昨日下午4時30分收跌124點子至7.1435，創近一周低，跌穿7.14水平。

值得留意是，新加坡金管局周一發聲明，要求當地持牌跨境匯款公司自明年1月1日起3個月內，暫停使用非銀行渠道向中國境內個人匯款，只能與銀行、銀行卡網絡運營商或持牌金融機構合作。新加坡當局另一份聲明顯示，新加坡執法機構已收到670多宗匯款被凍結的報告，約有1,300萬新加坡元（約7,612.8萬港元）的資金受到影響。