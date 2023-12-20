內銀處置壞帳任務艱辛

不良ABS發行規模遠超去年 854萬人無錢還違約率飆 內地銀行業肩負通過信貸支持實體經濟的重任，處置壞帳餘額壓力與日俱增，尤其是消費者違約率不斷上升，加上臨近年底，內銀透過不良資產支持證券（ABS）發行市場盤活存量資產的需求急增，今年截至過去周日的發行規模據報已急升至425億元（人民幣‧下同），比去年全年大增逾32%。

個人信用卡貸款風險承壓 不良ABS業務自2016年在內地開啟試行，相較於把不良資產打包出售給大型金融資產管理公司（AMC）等傳統處置方式，ABS可能使內銀獲得較可觀的收益。儘管與內銀等金融機構的不良貸款總量相比，不良ABS規模仍是滄海一粟，據國家金融監督管理總局初步統計數據，第三季末銀行業金融機構不良貸款餘額約4萬億元，但今年不良ABS發行數量和規模的火熱程度仍遠超近年紀錄，包括去年全年的69宗及320.12億元水平。

從不良ABS的發行類別來看，個人信用卡不良ABS成為整體市場中的主要類別之一，中債資信首席評級業務總監李欣近日對內媒表示，今年來隨着內地疫情防控政策調整，宏觀經濟情勢逐步好轉，但借款人還款能力尚未恢復至疫情前水平，因此各銀行信用卡業務仍面臨壓力。

撇除信用卡消費類不良風險，內銀面對個人住房抵押貸款的違約問題同樣突出。國際評級機構惠譽在報告指，由於中國人民銀行引導內銀降低按揭利率，住房抵押貸款支持證券（RMBS）資產池中相當大部分的按揭，置換為實際利率更低的新合同，並作為提前償貸退出抵押貸款資產池，意味存量資產池規模將快速收縮，在資產池中，拖欠貸款的比例或將攀升。惠譽預計，部分拖欠貸款將逐步轉為違約，導致未來數月年化違約率上升。

這與近月外媒多次報道內地借貸人違約率飆升、共有854萬人因無力還款而成為違約者，甚至被政府列入黑名單，比起2020年新冠疫情爆發初期570萬人更多的擔憂不謀而合。事實上，投行摩根大通亦指，11月房企銷售還在進一步惡化，更錄7年來首次銷售額低於10月的嚴峻情況。即使上周京滬兩城優化房地產政策，但另一投行中金報告指，內地上周新樓銷售按年跌幅未變。

內地金融機構不良ABS發行規模