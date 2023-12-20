市民108萬儲蓄才感安全

本港通脹相對溫和，失業率亦低企，惟市民積穀防饑的意願更加強烈。香港存款保障委員會的調查顯示，港人心目中覺得有足夠安全感的儲蓄或流動資金，按年飆83%至108萬元，為調查進行以來最高。須知調查並無因疫情中斷過，市民對前景的預期是否出現重大轉變，耐人尋味。

月儲9千創新高 存保會的香港人儲蓄安全感指標調查最新結果發現，67%受訪市民表示有儲蓄習慣，比率與去年相若，每人每月平均儲蓄金額則按年升17%，達9,000元，創調查以來新高。18至29歲的受訪者當中，84%有儲蓄習慣，按年增加24個百分點，平均儲蓄金額升近六成至7,900元。

該會指，這反映疫情過去，市民經濟能力改善，疫情同時令市民更積極以儲蓄為未來做好準備。港人就個人現有儲蓄帶來的「安全感」評分為53.7分，按年升51.4分，結束3年跌勢。主席劉燕卿指，樂見市民月均儲蓄明顯上升，又指港人居安思危意識提高。

本次調查一個特點是重啟了對全職家庭主婦儲蓄狀況的研究，大約一半受訪家庭主婦表示有儲蓄習慣，月均儲蓄金額為5,600元，比5年前上一次研究升三成；45%受訪家庭主婦有儲蓄「私己錢」，可是只有約一半有告知家人。

另外，日前有傳17家銀行支將存款保障有現行50萬元加至100萬元，反觀存保會所建議的80萬元，僅滙豐等7家銀行支持。劉燕卿回應，正整合和研究公眾諮詢所收到的意見，期望兼顧成本與效益，要全面研究額外成本及道德風險，預計明年首季公布諮詢結果。