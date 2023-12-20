港人掃英國樓涉1069億

港府推出新資本投資者入境計劃無非要爭奪資金，壯大香港經濟，某程度上也是預防港人移民的潛在影響。英國地產代理商Benham & Reeves（B&R）統計發現，原來港人已經成為英國樓最大的海外買家。

佔海外業主比率3年翻倍 B&R早前向英國土地註冊署索取英格蘭及威爾斯物業海外買家的資料，發現24,759個住宅物業由港人持有，按當時市價計算，總值接近108億英鎊（約1,069億港元），比排第二的新加坡人多約一半，更較第三名的美國人多約1.1倍。非本地買家持有的物業總值約788億英鎊，即港人的佔比達到13.7%，冠絕所有國家和地區。

去年1月至今年1月期間，首50大海外買家來源地所持有的英國物業增加3.8%，其中增幅最大的是內地，增18.2%，但其次又是港人，升11.6%。然而，論增購的樓盤量，港人遠遠拋離內地。亦有外媒指，2020年以來，港人佔所有英國樓海外業主的10%，比率在短短3年間翻了一倍。

B&R透過這項研究來論述英國樓吸引力從未減退，更不無諷刺地說「英國脫歐令經濟受困等將減少海外買家入市」的專家之言全不應驗，但承認以BNO簽證計劃移英的港人乃主要的推動力。