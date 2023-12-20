港投資移民望年吸逾千億

門檻3千萬 可買股債基金工商廈 最少300萬撐創科 面對全球起勢爭奪資金和人才，暫停投資移民接近9年的港府，昨日終於正式公布「新資本投資者入境計劃」，主要內容與10月施政報告所提到的一致，包括海外的合資格投資者淨資產需要不少於3,000萬元，可投資項目包括本地的股票、基金、債券等金融資產，以及非住宅房地產，並要求當中不少於300萬元需要投資創科等支持香港經濟長遠發展的重點行業，預料明年中接受申請。

政府上月仍堅稱不會把房地產投資納入計劃，本次計劃卻容許申請人購買非住宅房地產，似乎有打倒昨日的我之嫌。財經事務及庫務局局長許正宇解釋，主要是因為「聽到市場聲音，希望將房地產資產納入在內」，認為「非住宅物業例如工廠寫字樓等，相信對外來的投資者有一定的吸引力」。而不直接開放本地住宅供申請者作投資，是因為牽涉本地民生，「看到我們市民千家萬戶的情況，覺得不太合適」。

適用辣稅先免後徵 非住宅房地產作為許可投資資產，投資上限為1,000萬元。被問到如何定出這金額標準，許表示，是希望參與者有選擇的同時，可以在不同角度對本地的經濟有利，而且「要平衡其他金融資產的需要，故政府覺得1,000萬元是一個合適的數目」。另俗稱「先免後徵」的暫免繳付買家印花稅和新住宅印花稅安排，同樣適用於本次新資本投資者入境計劃。

新的投資移民計劃中，不少於300萬元需要投資於所謂的「創科等支持香港經濟長遠發展的重點行業」，所指是新的「資本投資者入境計劃投資組合」將成立並由香港投資管理有限公司管理，向與香港有關連的相關公司/項目作出投資。

議員林健鋒對計劃表示歡迎，認為有助投資者更靈活地處理投資部署，有助本港搶人才及搶資金，對招商引資有積極作用；同時為本港投資市場包括非住宅物業市場注入活力，促進交投及市場健康發展。

憂難救樓市 促撤辣 不過，有分析員坦言，雖然看到政府有意變相谷樓市，但1,000萬元上限的非住宅購買目標，僅限於工商樓和二、三線區的寫字樓單位等，核心商業區甲級寫字樓「閒閒地幾千萬或過億」的物業幫助不大，但這卻是本地樓市重災區之一。只要政府一日不為樓市措施「撤辣」、利率仍然高企、金融市場以至經濟展望仍然疲弱，「先免後徵」都難以惠及本地住宅。

然而，政府對新投資移民計劃似乎充滿信心，許正宇表示，雖然沒有訂下績效硬指標，但根據以往可參考數字，2015年之前本港有投資移民計劃的時候，一年錄得約4,000宗申請，如乘以每宗要求3,000萬元資金的話，一年便可帶給香港帶來1,200億元的資金。

專家料首年5千宗申請 他又謂，今次的入場門檻與相似的經濟體比較是具有競爭力；而且計劃內產品的選擇豐富。而且只要申請人滿足居港7年條件，取得永久居民身份後，對其出行有便利，因持有特區護照免簽證國家入境眾多。

對於內地有資本出境限制，內地人如何將3,000萬元運到本地申請，許指，需要申請人以合法途徑安排。

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷認同計劃具吸引力，因相較新加坡和澳洲門檻低、產品多和簡單，「例如澳洲投資移民，每個省份都有不同要求，可投資的產品細分起來又複雜」。她又指，在本地沒有入境投資移民的過去8年期間，接獲很多內地客人對投資移民香港的查詢，如計及明年美國開始減息的因素，她預計，開放之後首年將有5,000宗申請。