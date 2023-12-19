輪商精選：中遠海控受捧 留意18044
美國聯儲局取態再度引發市場擔心息口周期未見頂，港股上周反彈一度挑戰17,000點後，周一顯著回落，恒指回試16,600點位置，個股方面各走極端。
報道指，巴拿馬運河乾旱限航，加上有商船受襲，全球5大航商停駛紅海繞道好望角，投資者預期運價有機會上升，航運股逆市急升，其中中遠海控(01919)見3個月以來新高，成交急增。市場上成交活躍的中遠海控認購證18044，單日大升逾七成至0.055元收市，行使價於8.55元，明年2月到期，能提供槓桿超過9倍，引伸波幅為同類條款中較低。
博港交所彈 吼21562
大盤股當中，香港交易所(00388)股價跌幅溫和，上周重上10天線後暫變動不大。港交所宣布行政總裁歐冠昇完成現時合約後不再尋求續任。股價方面，港交所暫於10天及20天線之間波動，上望可參考267元的阻力區，支持位可留意10天線250元上方。如看好港交所股價將見底反彈，可參考認購證21562，行使價318.18元，明年7月到期，實際槓桿7.9倍。
電商平台板塊方面，國務院頒發非銀行支付機構監督管理條例，要求支付帳戶以實名開立，強化監管。美團(03690)股價年內大跌逾五成，暫於81至87元之間窄幅上落，若想增加日內的轉身空間，可留意相關輪證的槓桿部署。看好可留意美團認購證21496，行使價98.88元，明年9月到期，實際槓桿4倍。淡倉可留意美團認沽證21835，行使價77.72元，明年9月到期，實際槓桿2.9倍。
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