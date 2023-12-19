專家點評：兩契機助燃點港股升浪

早前曾以「技術分析」和「統計學分析」角度去探討研究恒生指數來年走勢，是次再次探討前景。若今個月月結下跌至16,000點收盤，全年就下跌19%，這將會是自恒指1971年成立以來，歷史性出現連續4年下跌。

然而，牛市往往從極悲觀的情緒產生。綜合上述分析和假設，明年恒指上升的可能性將會較以往大。不過，這個上升的推測要建立在兩個契機之上。

第一個是聯儲局提前開始減息周期。目前利率期貨市場都是在賭美國明年上半年就開始減息，若然最終美國因為經濟數據而決定在5月甚至3月開始減息，從預期到落實，這中間對市場氣氛將有相當大的刺激作用。這主要不是減息對經濟所帶來的效果，而是美元轉弱為亞洲市場、特別是內地與港股所帶來的資金回流作用。

第二個是市場對內地經濟活動信心恢復過來。內房行業嚴重影響經濟，更破壞了投資；而內地最近出現通縮的情況，亦打擊了消費。假設內地一旦推出強力的新政策刺激消費，同時止住內房行業陷入系統性風險危機的情況，將讓資本市場的信心扭轉過來。

恒指最樂觀見21000 上述情況只要出現其中一個，基於市場對目前經濟情況已經有初步反映的情況下，將可能觸發一個較大型的反彈浪。若以上兩個契機觸發了，恒指未來一年的表現未必太差，惟在未來一兩個月內，此兩個契機未必能觸發得到。預計恒指在明年第一季仍然有下試低位的可能，但在第二季以至第三季將有可能展現較大型的升浪。

參考從2013至2022年的10年紀錄，恒指年波幅為7,300點或29.4%（以前一年年結點數作基數計），若以17,000點作基準，波幅為5,100點。考慮到恒指的點數基數較過往10年低，明年恒指一年波幅在5,100至7,300點是一個合理的推算。

現時預料恒指明年低位區域為14,000至15,000點，加上上述的一年波幅計算，推算出恒指明年高位在19,100至21,000點之間。現階段目標水平是19,000點，再往上的預測是建基於內地市場有更利好的經濟數據和刺激政策帶動。

富途證券首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士）