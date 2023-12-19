代理行佣金縮半成 裁員關店

今年樓價下跌交投減少，代理生意備受打擊，有大型地產代理今年佣金收益按年減少約5.9%，並削減分行及人手，計劃明年再縮減分行數量。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，公司住宅部今年全年佣金料約27億元，雖較去年約28.7億元減少，不過全年仍有盈利。至於分行數目由年初約466間，削減約87間，現有約379間，計劃明年進一步下調至約350間。今年營業部員工亦削減約一成，現有約4,900多人，明年目標維持約5,000人水平。

料樓價高位累挫22% 中原地產研究部高級聯席董事楊明儀則料，全年整體樓宇買賣合約登記約5.8萬宗，屆時將創1991年有紀錄以來新低。樓價方面，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數，估計今年底將跌至148點，即較2021年8月歷史高位累跌約22.7%，只略少於2008年金融海嘯時約23.3%的跌浪。

展望明年樓市，陳永傑指出，雖然預計發展商減價趨勢將會持續，但市場不乏利好因素，如美國聯儲局放風明年有機會減息3次、租金上揚回報率上升，以及外地專才辣稅「先免後徵」等。他相信政府明年初仍有機會撤辣，料上半年樓價有約5%增長。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明稱，今年樓市表現低迷，連續兩年出現「價量齊跌」現象，不過，聯儲局已連續3次暫停加息，若未來美息下調，香港息率亦有望調減，料明年樓價升約5%。