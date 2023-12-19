新盤焦點：OMA by the Sea兩單位減價

價單顯示，1座11樓A1室兩房戶，實用面積828方呎，定價由1,338.2萬元下調至1,284.7萬元，減幅約4%，提供最高20%折扣，折實價1,027.8萬元，折實呎價約12,413元，買家購入該單位可獲贈一個售價為200萬元的住客車位。

他續指，近月新盤成交量增加，反映政府減辣之後，市場物業需求增加，加上大批專才來港，帶動租賃交投轉活，亦推高租金及回報率。政府積極推展北部都會區計劃，尤其落墨於洪水橋的未來發展，興建「兩鐵一路」，未來區內人口將由約4.4萬人，上升至約24萬人，可以預視住宅需求龐大。他認為，市場預期未來最優惠利率將會減一厘，料現時樓市處於摸頂回落期，部分物業樓價返回10年前水平。