新盤焦點：OMA by the Sea兩單位減價
新盤增加優惠，促銷現樓貨尾。永泰地產(00369)的屯門OMA by the Sea早前將3個單位定價下調，以及贈送車位後隨即錄得成交，昨日最新將上述安排及優惠擴展至另外兩伙。
價單顯示，1座11樓A1室兩房戶，實用面積828方呎，定價由1,338.2萬元下調至1,284.7萬元，減幅約4%，提供最高20%折扣，折實價1,027.8萬元，折實呎價約12,413元，買家購入該單位可獲贈一個售價為200萬元的住客車位。
千望兩伙增專才折扣
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新盤交投量按月飆升，信和置業(00083)等合作的西南九龍維港滙，昨日連沽3伙，單日吸金8,239.5萬元。
恒地6項目添優惠
滙都I月內15刁套8200萬
個別新界上車盤交投步伐加快，泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，本月至今錄得15宗成交，成交價介乎441萬至665.02萬元，套現逾8,200萬元。泛海執行董事關堡林表示，項目部署明年展開新一輪攻勢，並推售新單位。
他續指，近月新盤成交量增加，反映政府減辣之後，市場物業需求增加，加上大批專才來港，帶動租賃交投轉活，亦推高租金及回報率。政府積極推展北部都會區計劃，尤其落墨於洪水橋的未來發展，興建「兩鐵一路」，未來區內人口將由約4.4萬人，上升至約24萬人，可以預視住宅需求龐大。他認為，市場預期未來最優惠利率將會減一厘，料現時樓市處於摸頂回落期，部分物業樓價返回10年前水平。
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