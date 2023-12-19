港島大屋苑不再保值

藍灣半島兩年平23% 太古城返9載前 港島大型屋苑向來較為「保值」，惟後市去向未明，近日樓價繼續尋底。小西灣藍灣半島套三房單位剛僅以770萬元售出，較兩年前同類型單位跌價逾兩成。鰂魚涌太古城三房單位成交價980萬元，樓價重返約9年前水平，原業主料蝕使費離場。

世紀21Q動力招潔冰表示，上述藍灣半島3座中層H室，實用面積約566方呎，遠望內園景及海景，以838萬元放盤，減價68萬元獲外區客承接，呎價約13,604元，屬同類型單位至少3年低位。據了解，同類型單位做價跌穿「8球」為近年少見，而2021年期間，同座較低層同室單位以1,000萬元登記易手，最新成交跌價約23%。

灣仔住宅高位冧30% 太古城12月暫錄約9宗買賣，都以平價或蝕讓成交為主。中原黃凱達稱，該盤天山閣高層B室，實用面積約689方呎，望東九龍海景，叫價1,050萬元，減價70萬元，以呎價約14,224元沽出。原業主則於2014年10月以980萬元買入單位。

港島樓都錄勁蝕個案。該行林忠煜指，灣仔海華苑1座高層C室，實用面積約316方呎，累減178萬元，獲專才買家以550萬元承接，呎價約17,405元，較兩年前高位跌價約30%，原業主持貨約3年，帳蝕183萬元。

南豐新邨485萬易手 另外，鰂魚涌南豐新邨做價續低於「5球」。美聯蔡玉峰稱，屋苑4座低層G室，實用面積約391方呎，兩房間隔，獲外區用家議價後以485萬元承接，成交呎價約12,404元。

各區業主都要損手出貨。消息稱，長沙灣家壹高層單位，實用面積約221方呎，市傳成交價380萬元，呎價約17,195元，約4年帳面貶值約27%。美聯林健偉表示，將軍澳慧安園3座中層A室兩房戶，減價後以520萬元沽出，約5年帳面虧損80萬元。

愛海頌銀主盤貶22% 此外，銀主出貨更為積極，個別願以較大折讓賣樓。香港置業黃銘傑指，長沙灣愛海頌3座高層B室，實用面積約785方呎，原業主購入僅約兩年半，已淪為銀主盤被放售，終減價至1,220萬元售出，呎價約15,541元，期內單位帳面貶值約22.3%。

資料顯示，九龍塘逸瓏1座一個高層單位，實用面積約2,155方呎，銀主現叫價7,677萬元放售，呎價約35,624元，較2011年購入價帳面低783萬元，而與個別銀行網上估價約8,164萬元相比，開價低約6%。

港島二手屋苑低價成交