畢馬威料房產科企掀整合潮

中國房地產行業的危機依然未消退，連帶着相關的產業鏈亦受到拖累。畢馬威中國地產與建築行業華南區主管合夥人黃振邦表示，在與業界的訪談中「深深地感受到房地產不景氣對不動產科技企的衝擊」，包括營業收入下降，利潤率下調，資金回籠受困等。他表示，不動產科技企業為求「活下去」開始各出奇謀，包括拓展其他行業客戶、海外市場等。

土地紅利時代將告終 黃振邦指出，許多國企或國資房地產企業，紛紛把原本的科技部門整合成獨立的科技公司，並陸續走向市場化。他同時也指出︰「房地產行業所遇到的問題不是一時三刻可以解決，未能及時應變的科技公司將無可避免被淘汰，而傾力於市場化的國資內房旗下科技企業也需要吸納及研發技術以壯大自身。」因此，他預期不動產科技行業將出現整合潮，改變長期以來行業碎片化的局面。

另外，畢馬威中國業務發展主管合夥人江立勤亦表示，不動產行業的土地紅利時代即將終結，將開始管理紅利時代，並為行業帶來發展機會，而在創新為引擎的背景下，科技戰略將逐漸成為不動產企業的核心。

畢馬威中國地產與建築行業主管合夥人厲俊認為，地產與建築行業正在經歷由高速增長的「增量時代」向「增存並舉」的時代的過渡。在過去3年，整個行業面臨了增速減緩、融資壓力上升和結構性調整等巨大挑戰，導致市場格局發生了根本變化。

地產投資仍具吸引力 該會計師行指出，不動產仍然是一個非常有吸引力的資產類別，在全球範圍內，對不動產進行投資的資本並沒有減少，科技在建造階段的應用增強了成本控制、進度監控和安全管理的可預見程度。建造過程的數碼化亦有助於構建更加智能、高效、可持續的建築生態系統。