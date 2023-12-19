高盛估Yen價明年闖140

市場憧憬美國聯儲局更快地開始減息周期，這亦意味支撐美元匯價的息差優勢可能會逐漸消失，其他主要非美貨幣勢將崛起。近期市場紛紛押注與美元同屬避險貨幣的日圓，此前曾看淡日圓兌每美元明年底見150的高盛亦修正了其預測，最新預測為140，即每百日圓兌5.57港元，與目前水平相差無幾。

高盛解釋，調整預測的原因是因應美國貨幣政策路徑變化，對利率敏感貨幣的估算重新進行修正。雖然高盛對日圓的看法有所上調，但目前市場上有不少主流分析都估計日圓兌每美元可以重上130，因此其預測實際上仍偏向審慎。

分析料日央行下月加息 由日本多家地區銀行聯合投資組成的全日本資產管理公司（All Nippon Asset Management Co.）首席策略師森田長太郎明言，日本央行「毫無疑問」正在考慮最早於下月加息，並估計央行於今日的議息會議上保持利率不變，同時透過某種方式向市場傳遞加息意圖。

不過，他補充指，如果日圓匯價升勢過急，比如短時間內重回到120至130的範圍，下月加息的機會就會變低。他同時指，央行可能會在加息後仍保留「孳息率曲線控制（YCC）」，但會作出某種修改。他亦指出，日本已故前首相安倍晉三的派系近日捲入政治獻金醜聞，該派系的政治勢力被削弱（其主張奉行寬鬆貨幣政的「安倍經濟學」），意味着央行在改變貨幣政策方面「變得更加放心」。