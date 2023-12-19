蔚來獲中東資金斥171億增持

消息刺激蔚來美股股價周一早段飆升最多8.27%，折合港元後相當於較香港收市價高9.66%。

蔚來雖然虧損，但上季賣車毛利率已按季改善4.8個百分點至11.01%，又加上CYVN「泵水」，9月底現金及現金等價物為240.84億元人民幣，比去年底多21.1%，折合33.01億美元，即CYVN今次注資金額等於上季末現金及現金等價物的三分之二。CYVN董事長表示，對蔚來在全球智能電動汽車行業的獨特定位和競爭力充滿信心。

中資車企更像當年的日本車廠般四出建廠，據報比亞迪、奇瑞、上汽名爵已和墨西哥官員商討在當地覓地設廠生產電動車，其中比亞迪的首期投資涉「幾億美元」，找過最少4個州的部長，而名爵的投資更涉及15億至20億美元；另有一家中國公司計劃斥120億美元打造電池廠。

小米首款車研發費逾百億 不料墨西哥可能因此捲入中美角力，消息指，美國官員與墨西哥官員會面時曾對中國企業的投資提出疑問，分析相信華府擔心中國用墨西哥控制美國供應鏈。但要留意的是，中國車在墨西哥的份額也在近幾年從零急升至接近兩成。