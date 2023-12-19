地緣緊張局勢撐起油氣價

也門胡塞武裝襲擊紅海商船，加上俄羅斯減少原油出口，國際油價昨日做好，紐約期油及布蘭特期油分別升3.95%及3.86%，每桶報74.62美元及79.51美元。BP（英國石油）則暫停經紅海輸送能源，刺激歐洲天然氣價格曾飆近8%。

不過，高盛最新預期，油價明年將在區間溫和波動，並下調明年布油價格區間10美元，至介乎70至90美元，主因估計供應不會嚴重短缺。石油出口國組織及盟國（OPEC+）早前宣布每日額外減產220萬桶的行動則料將延長至明年第二季。

其他大宗商品方面，內地鐵礦石期貨價格創一個多月來新低，反映這個全球最大消費國需求放緩。大連商品交易所交易量最大的5月份合約下跌2.33%至每噸921元人民幣；新加坡交易所基準的1月份合約跌1.71%，每噸低見131.6美元。

澳洲預期資源出口收入挫12% 澳洲政府估計，明年6月底止本財政年度的能源及資源出口額將跌12%至4,080億澳元（約2.14萬億港元），下一財年更再滑落至3,480億澳元，即跌幅會擴大至14.7%，原因是供應回順之際，全球經濟增長「相當疲軟」，澳元升值亦「踩多腳」。

即使中國出招穩定房地產市場，澳洲仍估計鐵礦石價格未來兩年會從目前水平回落，冶金及動力煤亦然；中東供應未有因為以巴衝突而銳減，亦使油氣價格遇到阻力。

另邊廂，屬於電動車重要原材料的稀土，中國因相關需求上升而提高生產指標，估計今年總產量將增加至25.5萬噸，按年升21%，連升第5年，並提高今年稀土開採、冶煉分離總量的控制指標，第3批的總量管制指標為1.5萬噸。消息又指，內地早年對稀土的生產指標，只會下達對應上半年和下半年的第一批、第二批總量控制指標，所以今次公布實屬罕見。