美企破產今年增三成 德俱勁升

雖然歐美經濟增長表現穩健，但在長期高利率環境之下，一些後遺症亦開始出現。根據美國法院的資料，於截至9月底止一年內，美國企業破產的數目按年大增30%；其他發達經濟的破產數字亦出現雙位數增長，當中歐元區最大經濟體德國的破產數字於今年首3季按年增長25%。

美股未受影響 道指高開 凱投宏觀首席經濟學家Neil Shearing表示，利率上升以及政府的財政支援措施退場，使得在新冠疫情期間苟延殘喘的「殭屍企業」加速倒閉。他又補充指，高昂的能源成本，特別是在交通運輸等能源密集型行業的影響更為明顯。

根據國際貨幣基金組織（IMF）的估算，新冠疫情期間各國政府為企業及家庭提供逾一萬億美元的資助，幫助企業保持營運，但這些措施目前基本上已停止。考慮到目前利率高企，預計未來數月會有更多企業需要用高息為到期的債務進行再續期再融資，這將會進一步打壓中小型企業的生存空間。

話雖如此，多數企業所面對的危機，未能反映在近期屢創新高的美股指數表現，皆因大市基本上全看包括蘋果公司（Apple Inc.）、微軟等「七大科技股」的表現。根據高盛的統計，目前這7家企業已佔據標指總體市值約30%，比例為歷史最高水平，亦意味市場極度集中在少數權重極大的超巨型企業。

美股周一早段靠穩，道指曾升79點，報37,384點；標指曾升19點，報4,738點；以科技股為主的納指升70點，報14,884點。

日本製鐵擬千億購美鋼 企業消息方面，日本製鐵擬收購美國鋼鐵公司，收購出價為每股55美元，較上周五收市價溢價40%，交易總作價達到149億美元（約1,162億港元）。日本製鐵表示，收購有助增強集團在全球領先的技術及生產能力，並更好地服務客戶及社會；擴大集團在美國、日本、印度等主要市場的優勢。收購完成後，日本製鐵每年的粗鋼產能料達到8,600萬噸，有助加速實現一億噸的戰略目標。美國鋼鐵股價早段曾升27.02%，報49.96美元。