運費趨貴 港航運股逆市彈

船公司須增逾兩倍運力 海外航運巨頭方面，丹麥的馬士基（Maersk）和德國的赫伯羅特（Hapag Lloyd），以及法國達飛輪船（CMA CGM）及地中海航運（MSC）日前亦經已宣布暫停紅海航線。

數據顯示，現時全球有12%貿易運輸途經紅海，其中30%屬全球貨櫃，另有約10%及12%為原油及成品油貿易，這些貨物透過蘇彝士運河運輸，然後流經紅海和曼德海峽，故相關航道扼守了亞、非、歐三洲的交通輸紐，是航運界的「大動脈」。

隨着事件進一步發酵，分析認為，今次危機較兩年前長榮海運貨櫃輪「長賜輪」擱淺蘇彝士運河更為嚴峻。法國航運諮詢公司Alphaliner最新稱，一眾大型貨櫃航商均宣布暫停紅海航線，對運河堪稱災難，而航商繞道好望角，必須投入兩倍以上運力，才解決到歐亞貿易的需求。

遠東至以色列半月高5倍 受紅海局勢影響，有貨運公司負責人透露，已有船公司公布最新運費，其中遠東至以色列的40英尺（即12米）海運貨櫃（FEU）平均運費報價，漲至逾6,000美元（約4.68萬港元），對比12月上旬運費僅1,000多美元，高出逾5倍。

此外，正值聖誕來臨，上述事件同樣衝擊西方經貿，影響歐美通脹。英國「出口與國貿協會」（Institute of Export and International Trade）總幹事佛喬尼（Marco Forgione）早前表示，今年部分商品可能無法在聖誕節及時送抵；他又提及，由於全球另一重要航道巴拿馬運河早前因乾旱，連月發生延誤通行，所以iPhone等消費電子產品，甚至聖誕裝飾都可能來不及到貨，建議各國政府和企業思考如何打造更有彈性的供應鏈，以防危機發生。

波羅的海乾散貨指數