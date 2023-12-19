運費趨貴 港航運股逆市彈
海運巨頭停駛紅海 繞道南非延長船期
以巴衝突最新蔓延至紅海，一直支持巴勒斯坦武裝組織的也門胡塞武裝，近日加強攻擊商船向以色列施壓，擾亂全球供應鏈！要留意是，紅海航線被視為極具戰略價值，且屬全球各海運巨頭運貨必經之地，據報東方海外(00316)、中遠海運以及長榮海運最新發出口頭通知，暫停紅海航線貨物接載，改為繞道南非好望角進行歐亞貿易，變相拉長貨運時間7至10日，刺激運費上漲。
船公司須增逾兩倍運力
海外航運巨頭方面，丹麥的馬士基（Maersk）和德國的赫伯羅特（Hapag Lloyd），以及法國達飛輪船（CMA CGM）及地中海航運（MSC）日前亦經已宣布暫停紅海航線。
數據顯示，現時全球有12%貿易運輸途經紅海，其中30%屬全球貨櫃，另有約10%及12%為原油及成品油貿易，這些貨物透過蘇彝士運河運輸，然後流經紅海和曼德海峽，故相關航道扼守了亞、非、歐三洲的交通輸紐，是航運界的「大動脈」。
隨着事件進一步發酵，分析認為，今次危機較兩年前長榮海運貨櫃輪「長賜輪」擱淺蘇彝士運河更為嚴峻。法國航運諮詢公司Alphaliner最新稱，一眾大型貨櫃航商均宣布暫停紅海航線，對運河堪稱災難，而航商繞道好望角，必須投入兩倍以上運力，才解決到歐亞貿易的需求。
遠東至以色列半月高5倍
受紅海局勢影響，有貨運公司負責人透露，已有船公司公布最新運費，其中遠東至以色列的40英尺（即12米）海運貨櫃（FEU）平均運費報價，漲至逾6,000美元（約4.68萬港元），對比12月上旬運費僅1,000多美元，高出逾5倍。
此外，正值聖誕來臨，上述事件同樣衝擊西方經貿，影響歐美通脹。英國「出口與國貿協會」（Institute of Export and International Trade）總幹事佛喬尼（Marco Forgione）早前表示，今年部分商品可能無法在聖誕節及時送抵；他又提及，由於全球另一重要航道巴拿馬運河早前因乾旱，連月發生延誤通行，所以iPhone等消費電子產品，甚至聖誕裝飾都可能來不及到貨，建議各國政府和企業思考如何打造更有彈性的供應鏈，以防危機發生。
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