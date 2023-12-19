港按息2024下半年望降至4厘

美國聯儲局上周意外「放鴿」，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預期，美國最快明年下半年初開始減息，港元拆息（HIBOR）亦將跟隨回落。不過，鑑於是次加息周期，港息的加幅未有跟緊美息，他相信本港銀行或因應其資金成本及業務取態，先輕微下調最優惠利率（P），料下半年實際按揭息率有機會重返4厘或以下。

他又指，息口有望最快於明年下半年開始回落，加上預期明年經濟將進一步復甦，樓價亦有望回穩，利好消息帶動下，有助用家增加信心及加快入市步伐，料明年樓市價量將先跌後回穩，全年或有3至5%的波幅。同時，預期今年全年現樓按揭宗數有望升約一成，至8.3萬宗；而受惠政府放寬按揭成數上限措施，加上發展商加快推盤步伐，樓花按揭宗數有望重回2,400宗水平，按年升近五成。

調查：68%料樓價再跌 HIBOR昨日普遍上揚。隔夜息升72.98點子，至4.23119厘；與樓按相關的一個月拆息亦終止6連跌，升6.36點子，至5.46054厘。長息方面，半年及一年期拆息均跌1.1點子，報5.28399厘，為9月以來新低。

經絡另一項調查發現，有近68.7%的受訪人士預期明年樓價將繼續下調，當中近三成估下跌5至10%；74.5%表示，若樓價持續下跌，希望政府能進一步「減辣」刺激樓市，當中要求下降壓力測試及放寬高成數按揭樓價上限，分別有50.5%及46.2%。

專家籲放寬壓力測試 曹德明指，調查反映息口走勢將影響大部分市民置業取態，在現時息口高位橫行下，大部分市民來年置業意向或投資部署取態持審慎態度。普遍市民預計明年樓市將持續下跌，建議政府應進一步「減辣」，刺激樓市交投及發展。他建議，若確定息口見頂時，當局可再進一步微調壓力測試要求，讓業主更易通過銀行入息要求，協助他們更易上車。