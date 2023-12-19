港股波幅僅140點 成交縮30%
港股昨日回吐，恒生指數曾跌219點，收市報16,629點，挫162點或0.97%，全日波幅僅140點，成交額按日縮30.79%至943.92億元。
商湯瀉11% 科指最差
國企指數收報5,634點，跌65點或1.16%；科技指數收報3,730點，跌50點或1.32%。商湯(00020)創始人湯曉鷗病逝，其持有的「一股十票」A類股份，將轉換成普通「一股一票」的B類股份，昨日股價曾插18.25%，至1.03元上市新低，收市則瀉11.11%，為表現最差科指成分股。
香港交易所(00388)行政總裁歐冠昇不尋求連任，同時委任聯席營運總監陳翊庭成為下任行政總裁，全日微跌0.38%。
ETP沽空額飆逾三倍
美資券商高盛認為，港交所從內部任命行政總裁，以實現業務和策略的連續性，可確保平穩過度，維持對其的「買入」評級，目標價351元。
值得留意的是，全日沽空金額按日大增29.81%至247.1億元，比率達26.2%，按日升12.23個百分點；其中來自交易所買賣產品（ETP）沽空金額按日飆3.47倍至174.09億元。
華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，美股破頂、美債息回落，均對大市氣氛有正面幫助，但外資仍未有流入港股迹象，加上長假期將至，相信大市仍維持上落格局。恒指初步阻力在20天線約16,800點水平，短期支持則在16,400至16,600點。在粉飾櫥窗效應及成交配合下，港股才有望在今年餘下時間衝上50天線約17,262點，惟要進一步突破，則要內地推出更多刺激經濟的消息支持。
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