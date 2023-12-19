港股波幅僅140點 成交縮30%

美資券商高盛認為，港交所從內部任命行政總裁，以實現業務和策略的連續性，可確保平穩過度，維持對其的「買入」評級，目標價351元。

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，美股破頂、美債息回落，均對大市氣氛有正面幫助，但外資仍未有流入港股迹象，加上長假期將至，相信大市仍維持上落格局。恒指初步阻力在20天線約16,800點水平，短期支持則在16,400至16,600點。在粉飾櫥窗效應及成交配合下，港股才有望在今年餘下時間衝上50天線約17,262點，惟要進一步突破，則要內地推出更多刺激經濟的消息支持。