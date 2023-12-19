碧服預告今年減值撥備最多41億

中國樓價按年仍挫12% 西方投資銀行往往靠着雄厚的家底和快速的裁員手法，得以在逆市之中生存。可是內地財富管理公司巨頭海銀財富近日指，因受經濟下行影響，項目出現遲延，已成立專項小組，積極協調項目相關方籌劃處置方案，部分投資項目需主動退出，呼籲外界不要相信謠言。

與之關聯的A股上市公司上海貴酒股價連日下跌，昨日早段更重挫跌停。內地股市風高浪急，但監管條例沒有放鬆。外媒報道，因應中國發布數據安全法，花旗延遲建立內地全資證券業務，目標最早明年底開展證券業務，事前包括需要建立好獨立的基礎設施，才能申請現場檢查及批准，再啟動證券業務。

不過，時近年尾，不少分析均寄望新一年有新發展。惠理投資董事兼多元資產投資主管鍾慧欣指，儘管內地經濟數據仍弱，但政府釋出明確的政策支持信號，該行經濟模型顯示中國經濟將在明年第二季開始復甦。滙豐環球研究報告指，內地經濟增長持續走強，固定資產投資按月保持不變，按年升2.9%。不過零售額按年增10.1%，遜預期，主要是房地產行業的外溢影響所導致。

談到樓市，中指研究院報告顯示，截至12月16日的一周，內地樓價整體雖按周上升8.83%，但按年則減11.99%。樓市積弱，令內房企資金鏈出問題。

事實上，內地政府亦努力減低投資損失。社會科學院學部委員余永定日前表示，鑑於美國國債的利息率很低，並考慮到美國海外淨債務急劇膨脹的後果，中國有序減持美國國債是必要的。當局必須加緊調整和改善海外資產結構，提高海外淨資產的收益。