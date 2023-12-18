匯通天下：英鎊兌美元中長線較弱

英倫銀行上星期四宣布利率維持在5.25厘不變，委員會表示或需維持緊縮政策一段較長的時間。是次會議聲明較之前偏鷹，或短線有利英鎊，議息會議後英鎊兌美元曾急升1.2%至1.276。

隔夜指數掉期（OIS）市場仍堅定維持預測英國明年4月開始減息。而OIS市場對聯儲局減息定價較對英倫銀行進取，因此或短線支持英鎊。

分析員預計，英倫銀行或將在明年春季預算和第二季工資數據公布後，才在8月開始減息。若果經濟前景較預期黯淡，則增加提前減息風險。OIS市場目前預期英倫銀行在24個月內減息約2.2厘，較聯儲局2.37厘及歐洲央行的2.25厘為少，反映市場目前對英國減息幅度或太過保守，未有考慮英倫銀行需加大減息幅度應對經濟壓力，因此較保守的定價或限制英鎊對美元及其他交叉盤上升表現。

英減息或快過歐美 技術走勢上，英鎊兌美元目前阻力位或在1.285附近。英國利率中長期下行速度或比美國和歐元區快，使歐元兌英鎊有機會上試0.9，英鎊兌澳元或下試1.8，而英鎊兌美元亦有機會跌到1.23至1.24水平。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪