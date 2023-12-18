大行觀點：經濟添風險 買短債勝算高

透過對全球各地進行分析，藉以評估目前及今後的宏觀經濟環境走勢。經濟軟着陸的可能性仍然較高，不過，其實經濟硬着陸的機率有所上升，而經濟不着陸的機率則有所下跌。為何會作出如此預測？

美國消費增長現兩阻力 美國消費者一直為整體經濟提供有力支撐。2023年第三季度國內生產總值（GDP）數據顯示，當地消費支出較上一季度增長4%，年度化增長率亦相當強勁。然而，消費者面臨兩項關鍵阻力。

首先，隨着新冠疫情措施逐步放寬，財政支持水平持續下降，例如早前暫停學生償還貸款的政策現已結束。有證據顯示，近月的家庭住戶儲蓄水平大幅下滑。最令人不安的是，信用卡欠債嚴重的人數急劇上升，按季升幅更是25年來最高。

其次，勞動市場數據明顯回軟。從近期公布的數據可見，除了就業增長放緩，製造業及服務業領先就業指標亦大幅下跌。雖然到目前為止，這與逐漸改善的勞動市場狀況一致，但仍需密切關注這一趨勢。

除了美國外，亦對歐元區的經濟增長前景感到憂慮。雖然處於較疲軟的製造業已出現初步靠穩的迹象，但服務業似乎已放棄抗衡下跌的力量，並正在向製造業靠攏。

從經濟增長疲弱可見，緊縮貨幣政策對歐元區經濟的傳導作用十分奏效。歐洲央行似乎已慢慢意識到，所實施的緊縮措施或已足夠。

至於亞洲方面，包括中國及南韓在內的一些國家已出現靠穩迹象。

在基本預測當中，仍然對令孳息率曲線變陡的配置看高一線。就此，短期債券可以應用於數個不同投資環境當中，因此能夠跑贏長期債券的可能性較大。長債或利率風險方面，經濟增長軌迹仍較黯淡的歐洲市場略為佔優，但與此同時，對美國前景的觀點已經從看淡上調至中性。

歐洲投資級債前景看俏 此外，仍然看好抵押債券、證券化信貸及準主權債券。在上述數類資產之中，準主權債券或會因估值關係而略遜一籌，但整體而言，這些資產的評級與政府債券相若，所提供的孳息率卻更高。企業債券方面，相比美國投資級別債券，更看好歐洲投資級別債券。鑑於對環球經濟前景的隱憂，對於高收益債券的取態仍然審慎。

施羅德投資