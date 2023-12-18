業主損手：美孚移民盤700萬沽 兩年半輸3球

樓價一直插水，市區大型屋苑亦連番失守。荔枝角美孚新邨有移民盤一個月劈價近兩成沽出，原業主不足兩年半帳面狂蝕約「3球」，樓價極速蒸發約三成。

香港置業吳志輝表示，上址為6期恒柏道2號中層C室，實用面積約716方呎，三房連套房間隔，上月才以868萬元蝕讓價放盤，由於業主將移民，累劈約168萬元，減幅約19.4%，以約700萬元售出，呎價約9,777元。單位2021年7月購入價約998萬元，現大幅貶值約298萬元或約29.9%。

10大屋苑交投8周最多 由於業主願以蝕本價賣樓，令二手交投好轉。中原指出，10大屋苑於過去周六、日錄9宗成交，較對上一周僅兩宗反彈約3.5倍，並為8周最多。以美孚新邨佔6宗最多，除了上述損手買賣外，另有兩宗呎價低於9,000元成交，包括蘭秀道19號低層A室，以約481.8萬元售出，呎價約8,697元。

太古城逾4年帳蝕兩成 鰂魚涌太古城也有大幅蝕讓情況，美聯陳彪稱，屋苑綠楊閣高層D室，實用面積約922方呎，減價約170萬元，以約1,480萬元成交，呎價約16,052元。原業主於2019年3月入市，至今不足5年帳面損失約388萬元，蝕幅約20.8%。

中原吳嘉權透露，火炭銀禧花園3座中層C室，以約565萬元獲內地專才承接，呎價約11,078元。原業主持貨約4年帳面虧損約175萬元。

消息稱，馬頭角君柏3座低層A室，實用面積約1,624方呎，成交價約2,800萬元，呎價約17,241元，料為屋苑做價新低。單位2016年至今貶值約399.5萬元或約12.5%。