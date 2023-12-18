新盤交投17日破千宗 飆逾九成 3個月最勁

YOHO WEST累售891伙 周三再賣291戶 發展商趁年底前檔期積極賣樓。天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST在連續3個周六舉行銷售活動，3輪銷售至今共沽891伙，吸金逾47.3億元，帶動12月截至昨日的整體一手成交量錄約1,050宗，較11月全月約543宗還多出約93%，已屬近3個月來的高位。

舊價單50單位加價 新地代理總經理胡致遠補充，該盤第3輪銷售兩天售出247伙，而新推單位涵蓋9種間隔，折實平均呎價約12,599元。即將展開的第4輪銷售，涵蓋開放式至三房連套房間隔，折實售價331.62萬至834.08萬元，呎價約10,844至16,329元。

項目將保留部分質素較高、面向天水圍公園的正南單位，於農曆新年後再決定銷售部署。此外，該盤亦調升舊有價單合共50伙的售價，加幅介乎約1至3.8%不等。

事實上，該盤自本月2日起展開銷售，首輪及次輪即日分別售出338伙及305伙，均是接近沽清所推售的價單單位，而剛過去的第3輪銷情再次報捷，躋身今年新盤總銷售量排行榜三甲。

內地專才購星凱‧堤岸 事實上，新盤市場於過去周六、日錄約264宗買賣，當中大部分來自上述天水圍項目，其他樓盤只有零星成交個案。其中，中洲置業沙田星凱‧堤岸昨沽一伙，集團營銷策劃總監楊聰永指出，單位為2座10樓F室套三房戶，實用面積774方呎，以1,440.6萬元售出，呎價約18,612元。據了解，買家為內地專才，預計可受惠「先免後徵」政策，購入單位作自住。