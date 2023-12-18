產經

新盤交投17日破千宗 飆逾九成 3個月最勁

雷霆（左）稱，明年利率很大機會見頂回落，樓市向好勢頭持續。右為胡致遠。 雷霆（左）稱，明年利率很大機會見頂回落，樓市向好勢頭持續。右為胡致遠。
雷霆（左）稱，明年利率很大機會見頂回落，樓市向好勢頭持續。右為胡致遠。
YOHO WEST累售891伙 周三再賣291戶
發展商趁年底前檔期積極賣樓。天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST在連續3個周六舉行銷售活動，3輪銷售至今共沽891伙，吸金逾47.3億元，帶動12月截至昨日的整體一手成交量錄約1,050宗，較11月全月約543宗還多出約93%，已屬近3個月來的高位。
上述由新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的樓盤，過去3輪賣樓均有理想銷情，新地副董事總經理雷霆昨表示，項目過去周六第3輪發售280伙，並沽出近九成單位，由於向隅客眾多，當日已加推價單第6號共159伙，並落實周三發售291伙。
舊價單50單位加價
新地代理總經理胡致遠補充，該盤第3輪銷售兩天售出247伙，而新推單位涵蓋9種間隔，折實平均呎價約12,599元。即將展開的第4輪銷售，涵蓋開放式至三房連套房間隔，折實售價331.62萬至834.08萬元，呎價約10,844至16,329元。
項目將保留部分質素較高、面向天水圍公園的正南單位，於農曆新年後再決定銷售部署。此外，該盤亦調升舊有價單合共50伙的售價，加幅介乎約1至3.8%不等。
事實上，該盤自本月2日起展開銷售，首輪及次輪即日分別售出338伙及305伙，均是接近沽清所推售的價單單位，而剛過去的第3輪銷情再次報捷，躋身今年新盤總銷售量排行榜三甲。
其他餘貨盤銷情未見突出，中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，自減價後持續錄得成交，月內累沽約14伙，吸金逾1.6億元。包括昨日售出的2B座25樓A室，實用面積656方呎，三房連套房間隔，售價1,479.6萬元，呎價約22,555元。
內地專才購星凱‧堤岸
事實上，新盤市場於過去周六、日錄約264宗買賣，當中大部分來自上述天水圍項目，其他樓盤只有零星成交個案。其中，中洲置業沙田星凱‧堤岸昨沽一伙，集團營銷策劃總監楊聰永指出，單位為2座10樓F室套三房戶，實用面積774方呎，以1,440.6萬元售出，呎價約18,612元。據了解，買家為內地專才，預計可受惠「先免後徵」政策，購入單位作自住。
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合資的將軍澳日出康城凱柏峰III，昨亦售出3B座23樓C室，實用面積371方呎，成交價約636.4萬元，呎價約17,153元。
剛售出的星凱‧堤岸單位，呎價逾1.8萬元。剛售出的星凱‧堤岸單位，呎價逾1.8萬元。
剛售出的星凱‧堤岸單位，呎價逾1.8萬元。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc