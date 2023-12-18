簡訊一覽
●對沖基金Elliott等告香港交易所(00388)旗下倫敦金屬交易所（LME）去年3月取消多單鎳期貨交易的索償案上月底被駁回，惟該基金向英國上訴法院提出上訴獲批。聆訊時間尚未確定，港交所認為，上訴毫無法律依據，將積極抗辯。
●特步國際(01368)於2019年與Wolverine成立合資公司，在內地和港澳銷售Saucony及Merrell品牌的服裝、鞋履和配飾。特步昨日進而宣布以6,100萬美元（約4.75億港元）全購合資公司，以及Saucony品牌兩岸三地知識產權（IP）持有實體40%權益、該實體其餘35%或60%權益的認購權。
●諾誠健華(09969)表示，炎症性疾病抑制劑「ICP-332」在II期臨床研究達到主要終點，擬在III期測試繼續評估其潛力。暫時該藥品未獲批准商用。
●美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，11月錄得85宗商舖買賣註冊登記，按月上升約37.1%，為連跌兩個月後首度回升，涉及金額約8.26億元，按月亦增約47.8%。其中，介乎2,000萬元以上至5,000萬元的成交錄約7宗登記，按月急升約2.5倍。
●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉田苑B座中層02室，實用面積約483方呎，兩房間隔，以470萬元放盤一個月，最終累減70萬元或約14.9%，於已補價自由市場以400萬元賣出，呎價約8,282元。原業主在1999年初以139萬元已補價購入，持貨近25年帳賺261萬元。
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