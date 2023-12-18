●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉田苑B座中層02室，實用面積約483方呎，兩房間隔，以470萬元放盤一個月，最終累減70萬元或約14.9%，於已補價自由市場以400萬元賣出，呎價約8,282元。原業主在1999年初以139萬元已補價購入，持貨近25年帳賺261萬元。