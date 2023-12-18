樓市成交縮 明年恐冧價一成

加拿大房地產協會（CREA）的數據顯示，加國房地產市場10月份銷售量按月下降5.6%，全國房屋平均銷售價格則按年上升1.8%至656,625加元（約381萬港元），略高於9月的數字。

卑詩省安大略省重災 事實上，目前的高息環境對買賣雙方均帶來負面影響。業主與銀行續訂按揭貸款時要面對加息的挑戰，增加每月還款額，同時在整體樓市成交低迷下，要成功放售物業亦要面臨更長的等待時間。至於買家，除因高息下未必能取得足夠抵押貸款金額而令置業難度升，亦因生活成本上漲而面臨更大的財務負擔。若失業率上升，頓失收入的潛在買家更會選擇重新觀望，延遲入市。因此，不少地產從業員對明年春季加國樓市可否回暖抱審慎態度，機構對樓市的預測亦然。

加拿大道明銀行預測明年當地平均樓價下跌10%，特別是樓市較熾熱的卑詩省和安大略省，下調現象會較明顯，因債券孳息率上揚將進一步削弱樓市投資吸引力，以及上述兩省會出台更多有關樓市降溫的政策。

料明年次季開始減息 該行經濟學家補充，即使加國樓價下跌10%後，依然遠高於新冠疫情大流行前水平約15%。另該行預測加拿大央行明年第二季開始減息，這有助於限制樓市跌勢，而新屋供應微跌，以及人口增長對需求的支持，亦會減輕加拿大整體樓價跌幅。

樓市交投相對淡靜，但無損租務市場維持熾熱。根據租屋網站Rentals.ca和房地產研究公司Urbanation發布的租金價格報告，加拿大出租單位的租金連續6個月上升，而溫哥華於10月再成為加拿大租金最高的城市，多倫多排名第二緊隨其後。

推高租金的主因是在持續的高利率下，使入市買樓的人愈來愈少，並轉為租樓以解決自住需要。在租金節節上升之下，愈來愈多人選擇成為省際移民，離開卑詩省和安大略省，前往卡爾加里（Calgary）等地區，尋找成本更低的住屋。