力勁業績欠驚喜 未宜撈底

力勁收入和盈利大部分來自壓鑄機分部，可惜截至9月底止半年，壓鑄機收入按年跌2.62%，按半年計更倒退16.01%，溢利率（計及分部間收入）按年跌3.27個百分點至11.92%。注塑機收入按半年反彈27.5%，不足以填補壓鑄機生意額的下滑，況且其收入、溢利額和溢利率都低很多。

壓鑄機訂單足 按時交付 力勁解釋，宏觀經濟及市場的影響下，壓鑄機客戶的資本開支略有放緩，大部分機器的交付周期延遲集中在下半財年（明年3月底止6個月），而其王牌超大型壓鑄機的交付「受到下游客戶資本開支收緊的影響，稍有延遲」，但本財年在手訂單充足，交付計劃仍在按時推進。

公司提到，業界更加積極發展汽車底盤一體化壓鑄領域，上半財年新增拓展了幾家海內外知名客戶，又強調新能源車在各國邁向「碳達峰」下乃大勢所趨，車體自然講求輕量，一體化壓鑄技術相當重要，因為它把多個零部件整合為一，既提高汽車結構強度和安全性，還降低整車重量。

市盈率10多倍不便宜 然而，力勁股價早已不復當年勇，11月底業績出爐後更連環破底。艾德金融董事陳政深評論，港股市況疲弱下，防守性尤為重要，以產業鏈上的公司或概念股撈底未免冒險，就算撈都應該吼龍頭股，「正如你要見到手機需求前景好，你先睇手機設備股」。