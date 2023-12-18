東京電子：中企增購成熟製程設備

中國在美國隨時收緊半導體技術封鎖之前落力採購設備。日本晶片製造設備商東京電子的投資者關係主管高木純子表示，儘管生意受美國收緊對中國內地出口管制的影響，但比預期輕微很多，並指成熟製程設備的產品非常旺盛，上季相關營業額43%來自中國內地，比率按年升19個百分點。

中國內地的生意額增加，固然不能排除廠商加大投資滿足市場需求，戰略諮詢公司Integrated Insights主席Christopher Thomas表示，60%日本半導體公司的高層表示會試圖在中美之間取得平衡。

日資難取捨中美市場 不過，Thomas指出，上述接近100家公司當中，仍有40%表明專注美國市場。他直言，日本半導體產業的領袖壓倒性地認為全球供應鏈正在分裂成兩個陣營，一個服務美國，另一個圍繞中國。高木亦指，東京電子正與美國、台灣、日本和歐洲等地的先進製程客戶加速研發工作，並已為尖端NAND記憶體開發出刻蝕技術」，挑戰美國同業泛林集團。

一名不願開名的日本半導體設備商高層直言，「中美之間選邊站極難……我們被要求優先服務美國，多於商業利益……儘管美國的技術是未來，中國的市場很大。」