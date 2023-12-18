Epic Games憂Google拒停高比例抽成

或不開發其他計費方法 根據法庭已公開資料，Epic Games指摘Google與手機製造商、網絡營運商和遊戲開發商達成協議，關閉Android裝置上的Play商店替代品和其他支付方式去壟斷市場，令到這家互聯網搜尋引擎巨頭可在Play平台上可強制抽成高達30%的佣金。

Sweeney擔心Google一方面引入其他支付系統，但另一方面向App開發商抽取接近三成的佣金，此舉無疑令Google失去誘因再去開發其他計費的方法。他又炮轟：「假競爭不會令消費者得益」，原因是Epic Games在其他App市場看到的收費，都較Google低很多。

Google早前則表明，計劃對本次判決提出異議，並指出「我們與蘋果公司（Apple Inc.）及其App Store，以及Android設備等上的其他應用商店競爭激烈」。