東方甄選撐當紅主播穩民心
東方甄選(01797)「董宇輝事件」暫告一段落，其抖音帳號上的粉絲人數昨日也「止跌企穩」，主席兼行政總裁（CEO）俞敏洪表示，日後公司管理一定會參考董的意見，也會給他充分的資源和空間，而且要對包括董在內所有主播的待遇作出「大調整」。
原CEO免職 董事長兼任
「董宇輝事件」是內地本月「食花生」的熱門話題。內地前年整頓補習行業迫使當時的新東方在綫轉型做直播帶貨，英文補習老師董宇輝也變身主播，據報一半GMV（交易總額）由他貢獻。
董本月初進行一場直播，網民好奇出自何人之手，職員回應是集體創作，不料公關災難就此引爆，大批粉絲出走其他直播平台，原CEO孫東旭的回應更是火上加油，東方甄選流失約250萬或8%粉絲、股價單周瀉22%，終於孫被解除CEO職務，由董事長俞敏洪親自上陣。
公司周日就人事變動的正式公告補充道，孫調任非執行董事，俞則調任執行董事，孫「並無向公司提出任何申索」，但同時表明孫近期對公司品牌及聲譽管理不善。
上周一度謠傳董過檔京東集團(09618)，京東上周五曾飆逾10%。事實上，董宇輝已表明沒有離心，強調他與俞敏洪溝通很順暢，感到自己一直被尊重和傾聽。
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