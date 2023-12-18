東方甄選撐當紅主播穩民心

原CEO免職 董事長兼任 「董宇輝事件」是內地本月「食花生」的熱門話題。內地前年整頓補習行業迫使當時的新東方在綫轉型做直播帶貨，英文補習老師董宇輝也變身主播，據報一半GMV（交易總額）由他貢獻。

董本月初進行一場直播，網民好奇出自何人之手，職員回應是集體創作，不料公關災難就此引爆，大批粉絲出走其他直播平台，原CEO孫東旭的回應更是火上加油，東方甄選流失約250萬或8%粉絲、股價單周瀉22%，終於孫被解除CEO職務，由董事長俞敏洪親自上陣。

公司周日就人事變動的正式公告補充道，孫調任非執行董事，俞則調任執行董事，孫「並無向公司提出任何申索」，但同時表明孫近期對公司品牌及聲譽管理不善。