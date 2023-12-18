德林推AI家族辦公室系統 冀萬人使用

德林執行董事兼首席市場官艾奎宇接受訪問時表示，集團在14年前開始聯合家族辦公室的業務，隨着內地高淨值人數的增加，如果用傳統一對一透過客戶經理（RM）去與客人溝通，那服務的數量和種類等肯定會受到限制。

虛擬經理提供投資建議 故集團一直布局於數碼化，成立AI家族辦公室為其中之一，旨在引入AI驅動的解決方案，來增強服務並維護高淨值家庭的財富。根據艾現場的演示，使用者透過手機應用程式（App）與虛擬RM對話，為投資提供建議，一旦使用者接納，可透過其他App來投資，或直接被轉介至真人RM作進一步跟進。

艾認為，虛擬RM可24小時運作，減少真人RM的工作量，惟集團目前沒計劃要減省人手。另外，由於是透過區塊鏈的加密技術，投資者面對虛擬RM或會更願意透露自己的實際資產，這有助度身訂造更適合的投資方案。

有意調低入場費用門檻 現時要取得該家族辦公室的服務，入場門檻為100萬美元。可是艾表示，集團有意提升虛擬RM使用人數的上限，屆時將有助降低投資者的入場費門檻，或至幾十萬美元便可以。

他透露，本次AI的訓練模型，不少是來自集團過往的投資數據，而硬件方面，會較多使用雲服務來降低成本。面對競爭，他相信公司在AI家族辦公室方面有先行的競爭優勢，並且是全香港最大的聯合家族辦公室，可予客戶信心。