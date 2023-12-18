裕承望扭虧 金融科技方案收入料大升

劉富榮

申推虛擬資產投資產品 裕承乃金融管理局數碼港元（e-HKD）先導計劃的合作機構。劉富榮透露，數碼港元等區塊鏈和數碼經濟項目的研發開支今年約1,500萬元，比起其他金融機構動軏上億元不算多，下財年會再加碼研發。

金管局仍未有推出e-HKD的時間表，但他強調，裕承的金融科技和業務模式領先金融行業，收穫更多金融機構和家族辦公室客戶，2025/26財年就「好正」。上財年業績公告提到的「虛擬資產業務」經已落實，正申請推出投資產品。

數碼化助加快資金流動 他指，傳統金融服務市場飽和，費用受壓，但技術使產品差異化，「同一類型服務嘅毛利可能高5至10倍，不僅是『先生，我賣個基金畀你呀』，而是包括在區塊鏈上怎樣實行、提供技術支援和不同Web 3（第三代互聯網）解決方案……數碼化能使資金流通更快捷便利，近乎即時銀貨兩訖的原子結算（Atomic settlement）能提高交易效率與準確性，並降低風險。」

就市傳香港引進家族辦公室成效不彰，劉富榮稱，新加坡相關發展比香港好，其大宗商品和外匯交易亦有優勢，本港擅長的則是與內地相關的投資；也許引入外資難度較高，但本港本身已有不少，又有內地不少資金想來，「有人想嚟已經好好，無得一開波就屈人嚟」，裕承亦與內地的金融機構合作，服務其資產管理上的需要，下一步要開發產品。