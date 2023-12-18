滙證對華今年復甦步伐失望 續看好2024跑出

今年中港兩地從疫情開放，經濟和股市卻無如願強勁反彈，市場把希望押注在很快會到來的2024年。曾預計恒生指數會彈上22,490點的滙豐證券策略亞太區主管林傳英表示，內地經濟放緩和樓市問題其實早在預計之中，反而內地應對經濟下行表現得非常慢和步步為營令他意外，都令預測變得很艱難。

他預計，新一年中國將跑贏其他市場，有望帶動區內股票市場上升。而堅持看好內地的原因是「全球宏觀情況開始利好中國，雖然過去6個月我們的預測沒有完全實現，但之前所說的利好因素很可能現在開始就位」。

事實上，除了滙豐證券，大行去年尾至今年初都對內地經濟充滿憧憬，但最終都失望收場。例如摩根大通和摩根士丹利俱曾預測今年MSCI中國指數會漲最少10%。

內房對經濟拖累減利後市 摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑承認4月時的看法有錯，5月起已轉為審慎。但她認為，MSCI中國指數上月的升勢可持續至明年初，主要由中美兩國緊張關係緩和，以及企業收益改善等支撐。

高盛上月也直言「中國2023年重新開放的反彈有些令人失望」。然而，近幾個月看到增長稍為向好，短期應該進一步受惠刺激政策，但隨着經濟重新開放的紅利逐漸淡化，內地明年經濟增長將放緩至4.8%，好消息則包括房地產對經濟的拖累略有縮小，以及全球貿易溫和反彈。

港股方面，上周五恒指升390點，凱基亞洲投資策略部主管溫傑笑言「升得有啲無厘頭」，因中港經濟數據沒有特別利好，亦無新政策出台刺激。加上時近年尾，假期氣氛甚濃，未來兩周加起來只得8日市，恒指或在16,000至17,200點的區間上上落落。

恒指回落至近萬六可入貨 他估計，內地本周三公布的貸款市場報價利率（LPR），預計只會維持不變，即一年期和5年期分別為3.45厘和4.2厘。投資者如要在年尾部署買貨，他認為應等待指數回落至貼近16,000點時入市為佳，較看好的板塊包括中資電訊股和汽車股。

摩根大通中國首席經濟學家朱海斌估計，中央明年維持赤字率於3.8%，中國人民銀行再減息0.1厘、降準0.25個百分點3次。對於外資基金憂慮家庭消費被疫情封控的陰影重創，他稱「白領消費對於經濟修復是一個重大變數」，預測當局派消費券的機會較小，消費增速降至6%。

朱海斌又稱，來年出口仍會拖後腿，建議當局「盡快恢復中高端服務業平穩的監管環境」。