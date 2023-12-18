G7擬沒收俄央行資產 撥作軍援烏克蘭

自俄烏戰爭爆發後，西方多國都凍結了俄羅斯政府在海外的資產，但這些資產的最終下場依然未有明確答案。外媒最新消息指，七大工業國集團（G7）正在積極推進使用俄羅斯央行資產，作為援助烏克蘭的資金，此舉將成為歐美與俄羅斯金融戰爭的又一篇章。

曾擔心外資掟美元Euro 報道稱，G7官員已就動用約3,000億美元的俄羅斯主權資產，進行密集磋商。此前由於美國國會共和黨人的反對，以及歐盟成員國匈牙利的阻撓，導致兩項為烏克蘭提供總額超過1,000億美元的重要財政援助計劃受阻。考慮到戰後重建的巨額成本，歐美正考慮把俄羅斯資產用作成為資助烏克蘭一個替代選項。

G7此前亦曾表露出類似的意向，但因擔心將引發一些持有美元和歐元資產的外國投資者撤離，這項計劃未有明顯進展。

俄天然氣企輸華創新高 儘管美國從未公開表示支持這麼做，但其態度已相當明確，其代表在G7內部討論中辯稱有一條沒收資產的途徑「符合國際法」。另一邊廂，英國外交部長卡梅倫表示，他相信有一個「合法途徑」可以沒收俄羅斯資產，並表明如果不能說服其他G7盟友，英國、美國可能會聯合率先執行。他表示︰「非常時期需要採取非常措施」，又指他本人正在G7內部「大力推動」這項提案。

另邊廂，俄羅斯因為歐盟的制裁而痛失大量天然氣出口市場之際，俄羅斯天然氣工業（Gazprom）透露，其向中國輸送的天然氣刷新了單日新高，並表示正努力通過西伯利亞的管道加大對中國的供應。