美PCE通脹預期降至2.8% 達標在望

美國聯儲局在最新一次會議上突然改變立場，從原來主張「長時間維持高利率」變成「開始討論放寬貨幣政策」，導致不少華爾街分析員措手不及，尤其是各大投行才剛發表2024年展望不久，而他們的預測都是建基於此前聯儲局的鷹派立場。展望本周，聯儲局重視的通脹指標——個人消費開支（PCE）物價指數將於周五出爐，料按年升幅進一步回落至不足3%，意味局方在「對抗通脹」一事上已取得階段勝利。

中小企憂招聘難 綜合市場預測，11月的PCE物價指數按年升幅料較前一個月減少0.2個百分點，降至2.8%，即2021年3月以來首度低於3%。至於撇除能源及食品後的核心PCE通脹率亦料回落至3.4%。而作為政策指標，聯儲局主張要讓通脹「在一段時間內維持於平均2%」，單純從數字來看，目前距離這一目標可謂不遠矣。根據聯儲局官員上周的預測，美國經濟很可能會實現所謂的「軟着陸」而避過衰退。

市場亦因為憧憬聯儲局政策轉向而開始瘋狂炒作，刺激美股創下新高。不過，Northern Trust財富管理投資總監Katie Nixon直言︰「聯儲局在預測方並沒有特別良好的紀錄。」她傾向認為聯儲局在改變貨幣政策時趨向審慎，又認為市場對於減息的預期太過超前。

穆迪分析經濟學家Justin Begley亦提醒，雖然美國整體經濟展現出韌性，但中小企業的商業情緒仍然低迷，特別是許多企業反映難以招聘人手的問題。不過，他相信隨着勞動力市場改善、通脹回落，則會有助於小企業減輕營運負擔。

戰火恐令航運費揚 儘管美國國內的物價升溫壓力正在消退，一些外圍環境的「黑天鵝」消息仍可能會令物價反覆，比如國際4大航運巨頭近日因為以巴衝突蔓延，其運船於紅海遭到襲擊，故齊齊宣布暫停在紅海的運輸。

海事顧問公司Xeneta的首席分析師指出，蘇彝士運河關閉的風險很低，但不能完全排除，並預期途經該運河的航運運費將會大增。

今次事件不難令人聯想到此前新冠疫情期間，全球航運運費大漲，最終導致物價成本飆漲，成為美國消費通脹的一大推手。當時亦曾發生乾旱、貨船擱淺等事件，而進一步影響運河的運載能力。

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