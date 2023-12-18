美經濟左右總統連任 股市選後一年看升9%

未來12個月衰退機會僅15% 拜登勝算高 隨着美國加息周期宣告終結，市場對於聯儲局進一步收緊貨幣政策的擔憂亦已消退，刺激美股近期創下新高。展望明年，4年一度的美國總統選舉將成為最大焦點。投資界的分析指出，選舉結果很大程度上取決於美國經濟的表現，因為往績表明用經濟預測選舉結果，實際上「比民意調查更為準確」。對於股市而言，歷史數據顯示，選舉前一年內大市的表現通常會較弱，而不同的選舉結果亦可能會觸發板塊輪動。

美國接下來的經濟表現，將會是現屆總統拜登能否連任的關鍵。投資銀行高盛的研究指出，自二戰結束以來，除非總統選舉前夕或期間出現經濟衰退，否則爭取連任的總統都必定獲勝。而根據該行估計，未來12個月美國經濟衰退的可能為15%，意味着目前來看拜登贏面較高。

收入就業等數據具參考價值 值得留意的是，高盛首席美國政治經濟學家Alec Phillips指出，這種用經濟基本面預測選舉結果的方式，甚至比起民調更值得信賴。他說︰「選舉前一年的民調並非特別可靠，自1948年以來平均的絕對誤差值接近10個百分點。」在1976年、1980年、1992年及2020年的大選中，爭取連任的總統都在經濟出現衰退後，輸掉了總統選舉。

高盛的研究亦發現，單純就選舉結果的預測而言，一些實體經濟數據如居民收入、就業、消費指標等，比起股市表現等金融市場指標更具參考作用。換言之，即使近期股市破頂也未必是拜登的優勢，反而經濟數據更為重要。

就着股市表現而言，選舉結束之後的一年股市表現會較好。外媒的統計資料顯示，自1964年以來，標指平均會在選舉結束後一年內上漲9.3%。

共和黨執政或不利綠能業 摩根大通私人銀行全球投資策略師Shawn Snyder指出，選舉日臨近可能會加劇市場波動，而隨着不明朗因素消退，股市料上漲。話雖如此，對股市影響更大的始終是宏觀市場趨勢而非政治議題，比如2020年時新冠疫情帶來的衝擊、2008年金融海嘯等，這些在選舉年出現的重大事件影響力遠甚於選舉結果本身。

美國合眾銀行（US Bank）一項深度研究報告指出，並非所有選舉結果都會對股市產生有意義的影響。按統計學方法，以下3種情景才會對股市產生影響，一是由民主黨人擔任總統，並控制國會兩院；二是民主黨人擔任總統，但國會兩院控制權分裂；最後則是共和黨人做總統，但國會兩院全由民主黨控制。前兩種利好股市，最後一種則會壓抑股市表現。

雖然總統選舉結果未必對大市有明顯影響，然而，若果從行業分析角度來看，所產生的影響絕對不容忽視。摩根士丹利美國公共政策分析師Ariana Salvatore估計，在選舉結束後，國會將會聚焦於人工智能（AI）監管、能源、貿易和稅收政策等立法項目。

她表示，各種選舉結果將會產生不同方向、不同程度的政策轉型，特別是假如共和黨得勢，很可能會致力推翻《降低通脹法案》的部分內容，該法案由民主黨主導推出，內容包括支持清潔能源的投資、降低處方藥價格等。她認為，需要關注的行業將會是綠色科技、AI概念股，以及對稅收變化最敏感的行業，例如科技和醫療保健。

財策方向影響債券市場 摩根士丹利固定收益與主題研究全球主管Michael Zezas亦指出，如果白宮及國會由同一政黨控制，當經濟衰退來臨時，政府推出財政支持時會有更快反應，反之亦然。

在這種情況下，不同的選舉結果對債券市場會有很大影響，因為市場需要反映任何財政刺激措施背後的意義——增加發行國債導致的債券供求變化，以及由此衍生對市場利率的影響。

美股於選舉前後的歷史表現