大選年押注減息 美股狂牛代價高

去年以來美國聯儲局邀進加息壓抑通脹，不利美國資本市場走向。可今年上半年，美國經濟似乎消化了利率高企的因素，隨着通脹受控，市場對於明年聯儲局啟動減息的憧憬愈來愈大，美股牛市再現，本周更在聯儲局確認明年進入減息周期下，創新高，成為全球「吸金王」！過去美國總統大選前美股錄正回報的機會率逾九成，明年可否再次實現，顯然拜登政府正押注在「減息」二字。問題是，放鬆通脹管理不無代價，換來的可能是更大的經濟禍患！

今年來美股反覆向上，年初靠人工智能熱潮推升科技股，但人工智能晶片等配套需時研發及量產，故投資熱潮減退。惟隨着美國通脹受控，加息壓力漸減，市場開始提早炒減息預期，到本周聯儲局決定維持利率不變，反映局方經濟預測點陣圖更顯示明年會減息四分之三厘，刺激美股創新高，今年來升勢可謂由頭帶到尾，納斯達克指數累升逾四成，標普500指數亦累升逾兩成，是不折不扣的大牛市。

聯儲局煞停加息周期，背後原因並非通脹回落至政策目標區域，也並非出於見到明確的經濟衰退信號。相反，美國經濟數據偏強，物價上升的壓力未消。局方急於「放鴿」的更大原因相信離不開政治，皆因明年是美國總統大選年，且中美競爭也在如火如荼，不能接受同一時間美國經濟衰退；資金也順水推舟，押注美國幣策逆轉，以減息刺激經濟，延續泡沫。

不過，美國通脹風險尚未消除，且環顧國際地緣政治風險，俄烏戰爭持續，中東以巴衝突雖然暫時受控，但顯然並未完全「拆彈」，且中東產油國不斷減產，一旦地緣政治再「爆雷」，能源價格或刺激通脹反彈。此外，中美關係未見大改進，中國經濟持續放緩，大量從事中國業務的美國企業海外收益不無變數。

這個背景下，聯儲局向市場發出「不用等見到經濟衰退信號亦可以減息」的訊息，顯然在「走鋼線」。別忘記，去年聯儲局之所以要激進加息，源於局方錯估物價形勢，一旦今次又再「睇錯市」，過早向市場發出寬鬆幣策的信號，激化資產泡沫，日後將更難收拾。

此外，見到聯儲局今次「放鴿」過後，美匯指數回落，其他非美貨幣則來次集體反彈。若美國真的在明年上半年開始啟動減息周期，相信美元匯率仍有下行壓力。畢竟利率回落，利好風險資產多於美元。惟債台高築的美國政府，財政問題並未解決，國會給予的臨時撥款僅至明年2月初，意味美國政府停擺的風險尚未完全消除，不利美元信用。美元靠發新債冚舊債度日，一旦美元走勢持續轉弱，美元信用受壓，估值高企的美股如何能反地心吸力，延續牛市，且等着瞧。

美元與美股走勢，背後更多關係到全球資金流向。歷次危機，美國往往會利用戰爭來維護金融霸權。刻下中美資產估值如在天秤的兩端，一個極低，一個極高。所謂「物價必反」，得提防明年國際地緣政治不會平靜，金融市場或再現極端波動，得為一場全球資金大挪移作好最壞打算、最佳準備。