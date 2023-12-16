券商點股：港股具備見底條件
港股本周走勢有逐步企穩的迹象，美國聯儲局明年有減息機會，對投資市場帶來正面作用，惟內地經濟復甦情況依然是投資者的關注點。
目前，恒生指數的市盈率在10倍以下，市帳率在一倍以下，股息率約為4厘水平，相信已具備見底條件，但短期走勢仍將受到市場氣氛影響，因此，16,600點依然是恒指目前的好淡分水線，走勢上宜盡快升穿此水位以提振市場氣氛。
個股方面，聯想集團(00992)近期股價延續震盪上升走勢，主因在大市持續尋底的影響下，出現高位回吐是可以理解的市場運作模式。同時，本月初公司主席行使股份增值權並減持，消息亦加劇股價波動情況。
聯想上望12元
然而，聯想業務發展才是推動股價的硬道理。受惠於Windows 11和英特爾（Intel）的換機周期，加上明年下半年人工智能（AI）個人電腦推出，預計聯想個人電腦出貨量將可保持良好增長，而AI對運算能力更高的要求及對終端設備的支援需求，將是未來發展亮點。建議可於10元或以下買入，上望12元，支持位8.7元。
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