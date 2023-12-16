兩工廈申重建數據中心商舖

隨着資訊科技迅速發展，數據中心需求愈來愈大。本港不少活化工廈都選擇作相關用途，其中，觀塘偉業街兆富工廠大廈及同得仕大廈向城市規劃委員遞交申請，擬合併重建為數據中心及商舖用途，屬市場罕見同類綜合發展物業。

上述項目地盤面積共約20,151方呎，屬其他指定用途註明商貿，擬議略為放寬地積比率及建築高度限制，以作資訊科技及電訊業（數據中心）、食肆和商店及服務行業用途。

有關計劃將原有地積比率12倍，放寬至14.4倍，可建物業樓面面積共約290,171方呎，建築物高度亦由主水平基準以上100米，提高至120米，以重建一幢樓高26層及4層地庫的商用大廈。據了解，該項目3至13樓作數據中心，而15至25樓作為食肆及商店用途。

南邊圍地申建住宅 此外，西貢南邊圍多個地段及毗連政府地，坐落新西貢公路旁，地盤面積約71,054方呎，地皮屬綠化地帶，持有該地皮私人土地部分中約76.8%業權的人士，向城市規劃委員遞交改劃申請，將地皮轉作住宅（丙類）1用途，以地積比率0.75倍，發展物業總樓面共約43,229方呎，興建17幢3層洋房及一層開敞式停車間及一幢一層高會所，提供17個單位及37個車位。同時，建議可分期發展，當中由申請人持有的土地先作第一期發展13幢物業。