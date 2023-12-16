港住宅租金明年看升一成

由於市場預期明年香港樓價再跌，故不少用家都轉買為租，加上海外專才來港的住屋需求上升，帶動整體住宅租金上揚。繼交銀國際料明年港住宅租金升5%，有外媒研究亦預計，明年本港住宅租金睇升5至10%，反觀競爭對手新加坡的租金則將料挫至少5%。

通關專才計劃推高需求 雖然近年本港住宅樓價顯著下滑，但租金受惠通關及專才計劃而連月回升，帶動回報率節節向上。據官方數據，實用面積約431方呎以下細單位，截至今年10月回報率漲至3.2厘，罕有連升5個月，為2014年5月以來的逾9年最高，追貼定存息口。

交銀國際早前發表的2024年展望指出，加息的影響很大程度上已被正面因素所緩解，如果政府的人才引進措施將帶動專才和外籍人士流入，預計住宅租金將繼續受到新抵港人士的需求推動，明年按年增長5%，住宅樓價則跌最多5%，更多取決於利率前景變動的時間。

星或回落10% 空置續高 有外媒最新發表的香港住宅租金市場展望分析亦預計，明年香港和新加坡的住宅租金或將出現分化，香港引進的專才政策，令住宅空置率從去年的12年高位回落，明年住宅租金料將上漲5至10%。至於新加坡，住宅租金則從過去3年大幅上漲約60%後有所回落，未來或將下跌5至10%，同時空置率可能會保持在高位。