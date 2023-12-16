新盤年內209宗大刁 增90% 澐璟28單最多
首季通關效應下豪宅交投急增，帶動一手市場今年至昨日，已累錄約209宗樓價5,000萬元或以上的大額成交，總值逾206億元，宗數較2022年全年約110宗多出約九成。當中以啟德跑道區澐璟佔28宗為最多，涉額逾24.5億元。
以成交價計，年內最大宗一手個案為會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第1期，於4月以逾5.77億元售出12號洋房，呎價為8.2萬元。其次為新鴻基地產(00016)的東半山CENTRAL PEAK第2期，3月以逾4.09億元沽Altus Link洋房6，呎價10.2萬元。
緹外四房2.4億招標售出
嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，昨以2.4億元招標售出第1座3樓B室四房連裝修單位，實用面積4,436方呎，呎價約54,103元。物業成交期為一年，買家可享提早佔用優惠。
MONACO MARINE呎價3萬
新界上車盤再度出擊，新地及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，今日作第三輪銷售，發售280伙，早上9時起展開銷售程序。
餘貨盤不乏承接，會德豐地產的啟德MONACO MARINE，最新以1,594.6萬元售出低座C座地下C室連花園三房戶，呎價約30,201元。永泰地產(00369)的屯門OMA by the Sea招標售出第2座11樓A1室，三房單位，連車位以1,245萬元沽，呎價約13,217元，較3年前同類型單位平約26%。
Bal Residence變相減價
人人做記者
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