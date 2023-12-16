新盤年內209宗大刁 增90% 澐璟28單最多

首季通關效應下豪宅交投急增，帶動一手市場今年至昨日，已累錄約209宗樓價5,000萬元或以上的大額成交，總值逾206億元，宗數較2022年全年約110宗多出約九成。當中以啟德跑道區澐璟佔28宗為最多，涉額逾24.5億元。