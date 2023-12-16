大嶼山住宅地僅收信置一標 流標風險高

今年政府賣地已多次出現流標狀況，發展商在逆市下投地取態保守，偏遠土地更是乏人問津。昨日截標的大嶼山長沙東涌道低密度住宅地，僅收到一份標書，市場相信有一定流標風險。

此外，會德豐地產主席梁志堅解釋，集團沒有入標主要不是基於市況考慮，而是對該區發展並不熟悉，認為發展商投地各有所好，或會適合其他於區內較有經驗的財團。他續稱，當經濟不好，房地產市場表現亦不會好，政府應致力推動經濟，而個人對樓市發展仍然樂觀，預計明年3、4月市況將會逐步好轉。

市場估值低至1.9億 資料顯示，該幅大嶼山長沙地皮佔地約20.45萬方呎，位置貼鄰洋房項目WHITESANDS，可建總樓面約8.18萬方呎，政府早前指該地可提供約110伙。項目估值已隨市況調低，綜合市場估算，項目估值約1.9億至4.1億元，每方呎樓面地價約2,327至5,000元。

美聯測量師行董事林子彬表示，是次截標屬位置偏遠的「冷門」地皮，日後客源較少，最後亦只有一家在區內有發展經驗的財團入標，估計出價亦會傾向保守，存在一定流標風險。而對上一次僅錄一份標書的地皮，為今年8月截標的荃灣油柑頭港人首置項目，最終未達底價而收回。