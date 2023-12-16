二手樓價跌足4周

第一城兩房售395萬 5年半蝕25% 樓市延續跌浪，代理一份反映二手住宅價格的數據已連續4周下滑，累挫約2.57%，樓價今年跌幅擴大至約4.32%，續創逾6年半新低。私宅愈賣愈平，沙田第一城連日出現蝕讓成交，兩房戶做價再穿「4球」，原業主持貨逾5年半帳面勁蝕約130萬元。

中原城市領先指數跌穿150點關口，最新報149.99點，按周再度下跌約0.48%，重返2017年3月中水平。不但較今年4月的168.4點高位回落約10.93%，相比2021年8月樓市高峰更已累挫約21.61%。

嵐岸630萬沽 貶15% 而該行大型屋苑、中小型單位及大型單位3項主要樓價指數，按周亦同步下挫，跌幅約0.45至0.62%不等。4個主要分區指數中，有3個回落，以九龍區跌約1.02%最多，港島及新界東亦挫約0.62%及0.31%。

樓價不斷滑落，沙田第一城繼日前有業主損手沽貨後，昨再出現同類成交。中原伍錦基表示，屋苑39座低層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，早於去年1月以約565萬元放售，累減約170萬元，減幅超過三成，以約395萬元售出，呎價約12,993元。據悉，原業主於2018年4月以約525萬元購入單位，單位貶值約24.8%。

馬鞍山嵐岸事隔數天再錄蝕讓買賣，中原胡耀祖表示，屋苑6座中層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，原叫價約660萬元，議價後以約630萬元易手，呎價約12,910元。原業主持貨約4年帳面虧損約118萬元或約15.8%。

新城市三房失守千萬 此外，市場低價個案持續湧現，美聯羅航星指出，沙田新城市廣場3期3座低層F室，實用面積約648方呎，三房間隔，開價約1,060萬元，累減約142萬元，以約918萬元售出，呎價約14,167元。成交價為逾3年再有三房樓價跌穿千萬元。

市區屋苑樓價同樣大跌，鰂魚涌華蘭花園做價失守「5球」，利嘉閣丁培鴻指出，屋苑雅蘭閣低層B室，實用面積約376方呎，兩房間隔，原以約549萬元放售，最終減至約475萬元成交，呎價約12,633元，料為項目約7年首宗低於500萬元成交。資料顯示，屋苑對上低位於2016年底錄得，當時一個同面積兩房以約470萬元轉售。

二手樓價指數年內走勢