簡訊一覽
●地政總署資料顯示，何文田公爵街6至6C號舊樓項目，以1.937億元完成補地價。資料顯示，項目已於5月獲屋宇署批出建築圖則，准重建為一幢15層高住宅，總樓面約37,500方呎，即平均每方呎補價約5,165元。
●中國太保(02601)今年首11個月旗下太保壽險及太保產險原保險業務收入，分別錄2,239.77億元人民幣及1,747.57億元人民幣，按年各增4.4%及11.8%。
●大酒店(00045)宣布，郭敬文將退任董事總經理兼行政總裁職務，由明年10月底起生效，他將繼續擔任執行董事及行政總裁顧問，直至2025年股東會結束。包華將退任執行董事及營運總裁職務，由明年7月底起生效，8月起他將調任為非執董，並為主席高級顧問，為期兩年。羅瑞思將接替包華擔任執董及營運總裁，由8月起生效。該企將進行正式遴選程序，以確定行政總裁的繼任者。
●香港寬頻(01310)公布股東會表決結果，其中，授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過公司昨日已發行股本10%之額外股份，出現52.54%的反對票；因應回購股份調整的配股等授權，亦有54.47%的反對票，故兩項決議案不獲通過，即公司發行不多於10%新股來集資，將不獲自動授權。
●本地傳統券商縮減經紀業務，市場傳出結好金融(01469)附屬結好證券發內部通告，指傳統經紀業務已難實現收支平衡，決議縮減經紀業務營運成本，包括分兩階段削減人手，以減少經紀業務虧損。
●中國外匯交易中心通知，下周一起，銀行間外幣對市場、外幣貨幣市場的交易收市時間將由晚上11時延長至次日凌晨3時。
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