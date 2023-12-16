●地政總署資料顯示，何文田公爵街6至6C號舊樓項目，以1.937億元完成補地價。資料顯示，項目已於5月獲屋宇署批出建築圖則，准重建為一幢15層高住宅，總樓面約37,500方呎，即平均每方呎補價約5,165元。