英特爾︰新AI晶片勝英偉達

英特爾（Intel）「晒冷」多款人工智能（AI）的晶片，其中預計明年上市的AI加速器Gaudi 3，號稱性能超越英偉達（Nvidia）的王牌產品H100。行政總裁蓋爾辛格豪言，英偉達靠CUDA軟件綁住用家來壟斷市場不能長久，「全行都很有幹勁消滅CUDA市場」。

未擬分拆晶片代工上市 AI幹人類的活，工作量極其繁重，「食電」乃一大挑戰。英特爾強調，Xeon不但在運算上提升42%性能，耗電效益亦提高36%，而Ultra Core最高端版本號稱使電腦單次充電能運作10小時以上。

蓋爾辛格稱，訓練AI模型不是AI的全部，下個戰場是「推理」（Inference，應付大眾用AI處理工作），Intel不會獨沽一味做訓練的晶片。「開發AI模型的只是一小撮人，用它的人多很多，因此電腦本身要處理AI的運算，否則微軟（雲端服務）會吃不消，須知數據中心成本不菲」，而且數據老是從遠方的數據中心收發會減慢系統的反應。

另外，他表示，沒有打算將晶片代工業務分拆上市，但明年次季起會獨立呈報其財務數字，又謂「Intel在4年內做10年的工作，挺瘋狂的，但進展順利。」