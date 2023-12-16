英制裁俄金屬 鈀金曾再漲4.6%

美元轉弱乃是大勢所趨，市場亦趁機炒作各類大宗商品，其中被投資者忽視已久的冷門貴金屬亦成為追捧對象。現貨鈀金繼周四炒高11%後，周五亦曾經再升4.69%，每安士高見1,154美元。此前英國政府對來自俄羅斯的進口商品宣布新制裁，雖然鈀金未在限制進口名單之列，但市場卻借此消息瘋狂炒作。

英國的制裁僅包括銅、鋁、鋅等常見工業金屬，但作為貴金屬的鈀金價格升幅反而最大。鈀金的工業用途主要是用於汽車的催化轉換器，其作用是減少燃油汽車排放廢氣中的有害氣體。不過，隨着電動車日漸普及，鈀金的消耗量未來只會不斷下跌，市場基本上已有一段時間未曾炒作過這種金屬。

現貨金油價先升後回 其他貴金屬表現先升後回，現貨黃金價格每安士曾倒跌0.45%，低見2,027.04美元，現貨白銀每安士曾倒跌1.52%，低見23.8125美元。至於油價方面，紐約期油此前重上每桶70美元大關後，昨日曾高見72.1美元，布蘭特期油則見77.35美元，其後雙雙倒跌。

公司指，這批項目將與集團現有清潔能源發電站互為補充，進一步拓展清潔能源行業之業務規模，從而為股東賺取更大回報，並且有潛力為公司創造新的海外收入來源。該股周五升2.54%，收報0.121元。

今年煤炭需求料破頂 國際能源機構（IEA）估計，今年全球煤炭需求量增長1.4%，首次超過85億噸，創下歷史新高。不過，隨着發展再生能源，預料到2026年時，全球煤炭需求將較今年下跌2.3%，即未來3年內煤用量將會緩慢下跌。IEA表示，若要達成巴黎氣候協定的目標，煤炭使用量需要更進一步地顯著下滑。