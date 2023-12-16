日本料最快下月加息

專家估每百Yen兌港元重上6算 隨着美國加息周期宣告結束，市場對於聯儲局減息的預期不斷升溫之際，日本所面臨的加息壓力愈來愈大。外媒一項調查發現，超過八成經濟學家都認為，日本央行將在明年底徹底放棄負利率政策，其中更有兩成專家估計，明年首季將會開始加息，最快可能會在下月中旬的議息會議上提高利率。長遠而言，市場亦估計日圓兌每美元將會重回130水平，意味每百日圓兌大約6港元。

日股基金上月走資59億 隨着美匯、美息見頂，加上市場對日本央行加息的預期升溫，日圓匯價逐漸走強乃是理所當然。花旗估計，明年美國債息進一步下跌，日圓兌每美元於未來6至12個月內，有望重上135水平。該行更預測，長遠而言日圓將重回130水平，又指若油價進一步下跌（幫助壓制美國通脹、刺激美國減息並導致美元下滑），將有利於推動日圓進一步走強。

日圓兌每美元昨日曾見141.56，相當於每百日圓兌5.514港元。

不過，日本加息對於當地金融資產－尤其對股市而言，並不能算是利好消息。因為日圓利率上升，意味着借錢投資日股的成本更高，亦會引導資金從日股轉向更高息的債券、存款等。

晨星旗下Morningstar Direct的統計資料顯示，11月日本股票基金錄得1,072億日圓（約59億港元）的淨流出；其中被動型的股票基金更錄得1,795億日圓淨流出，是今年內第二大淨流出的月份。該機構指出，在日本的基金市場，除了日本債券及環球股之外，其餘所有類別的資產都錄得淨流出，反映出投資者正在獲利離場。日經平均指數昨日升284點，收報32,970點。

銀行淨利息收益率看升 不過，晨星高級股票分析師Michael Makdad看好當地金融行業，並預期日本的銀行會受惠於潛在加息，淨利息收益率逐漸擴大。與此同時，由於日本家庭有着巨額的儲蓄，隨着通脹回歸，料更多人從單純儲蓄轉向投資股票等風險資產，利好證券業的長期增長。

綜合市場預測，有逾半的經濟學家估計，日本推行多年的負利率政策會在上半年結束，而近期公布的經濟數據亦支持這一點。日本12月綜合採購經理指數（PMI）報50.4，重回50以上的擴張區間。標普全球市場財智經濟研究副總監Annabel Fiddes表示，日本私營部門整體商業活動再次出現溫和增長。隨着今年即將結束，經濟好轉的勢頭得到了更強的支撐，服務業活動復甦抵銷了工業活動更快的收縮。

惟她同時指出，私營部門的整體表現仍然偏向低迷，特別是與經濟增長率相比。另邊廂，製造業訂單加速下滑，以致缺乏新工作，使公司能夠更快地耗盡積壓訂單。企業在評估前景時，商業信心有所減弱，主因是服務業對於前景的看法有所轉弱。

日圓匯價近期顯著反彈