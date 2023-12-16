滙達工商舖基金冀5年內集資5億

現代健康科技主席曾裕表示，集團在本港經營多間美容及保健中心等，過程中就各地段的工商物業租賃買賣市場進行分析及研究；成立基金管理公司是希望能善用及協同管理團隊的資源，以更專業的方式將資源效益最大化，又指公司未來不排除租用基金所購買之舖位。

目標租金回報率3厘 她表示，基金目前的集資規模已達數千萬元，目標於明年首季在中環、銅鑼灣及旺角的核心區，購入3個小型商業吉舖，每間舖介乎2,000萬至3,000萬元，認為小型舖位增長潛力較高；鑑於美國息口預期見頂，加上通關後本港零售業復甦，同時外勞可補充零售業勞動力，相信本港未來商舖表現穩步上升。她本人或以專業投資者身份向基金投入數千萬元。

現代健康科技首席財務總監兼滙達基金管理副總裁鄭志明指出，基金目前的目標租金回報率3厘左右，亦料租金收入隨經濟改善一直增加；下一步會繼續物色管理針對其他地區市場，包括但不限於大灣區、新加坡等具備零售性質的工商物業買賣投資的基金機會。